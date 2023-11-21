12:51 (мск), источник: AmurMedia.ru
В России подорожает деревянная мебель
Рост стоимости вызван двукратным скачком цен на химию для древесины.
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После закрытия европейского рынка мебельная промышленность России стала переориентировать поставки в страны СНГ, Турции и Китая. В связи с этим на территории страны наблюдалась перенасыщенность предложения деревянных изделий домашнего интерьера. Это вызвало спад цены, в июне 2023 года производители достигли дна, став продавать мебель практически по себестоимости. Теперь же наметилась тенденция к подорожанию. Предприниматели рекомендуют не упускать момент и закупаться диванами, креслами и столами уже сегодня, со ссылкой на «Парламентскю газету» (18+) сообщает ИА AmurMedia.
Безграничное предложение.
Ситуацию на мебельном рынке России парламентарии обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации 20 ноября. В стране активно наращивается объем производства деревянной мебели. В этом году с конвейеров сошло уже более шести миллионов единиц продукции, а цены на нее были более чем доступные.
«За счет ориентации на потребности рынка мебели стали делать больше, но чуть более дешевой. Рекордным для нас был 2021 год. Тогда общие объемы продажи мебели составили 860 миллиардов рублей. В этом году, думаю, мы подойдем к триллиону», — выразил уверенность генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
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Для поддержки отрасли в столь непростое время правительством России был принят ряд оперативных мер — это продление сроков заготовки и вывоза древесины, увеличение размера транспортной субсидии при экспорте лесоматериалов, а также увеличение количества пунктов пропуска в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
«По итогам сентября 2023 года наблюдается устойчивый рост производства отдельных видов лесной продукции, прежде всего в секторе с высокой добавленной стоимостью. Наибольший рост показало производство мебели — 27% за год», — сообщил парламентарий.
Грядет подорожание.
На сегодняшний день деревообрабатывающие предприятия работают с минимальной рентабельностью, удерживая низкую стоимость продукции. Еще одна проблема, с которой столкнулись производители, — это сложность ремонта станков, ведь 70% из них оказались европейского производства. Промышленность находится в стадии активного перевооружения на аппараты китайских производителей, а это, в свою очередь, в скором времени начнет сказываться на цене продукции, и мебель начнет дорожать. Масло в огонь подлили и российские производители химии, необходимой для обработки древесины.
«Цена фенола на внутреннем рынке необъяснимо выросла на 95%, и, по прогнозам участников рынка, ожидается дальнейший рост цены в декабре», — сообщил Тимур Иртуганов.
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О том, что цена на российскую деревянную мебель пока выросла незначительно, но в скором времени можно ожидать ее резкого роста, «Парламентской газете» рассказал генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков.
«Цена пока еще не начинает расти, но тенденции все для этого уже сформированы. Очень сильно выросла химия, в два раза, это основа для производства плиты. Если мы не сможем сегодня вместе с Минпромторгом решить вопрос с химиками, тогда эта цепочка заработает и стоимость плиты поднимется, а за ней потянется мебель», — спрогнозировал Шестаков.
Мебель в ипотеку.
Представители мебельной промышленности России выступили в Совете Федерации с предложением предоставить гражданам возможность покупать предметы мебели в ипотеку, чтобы молодые семьи могли не только приобрести жилье, но и сразу обставить его всем необходимым.
«Наше предложение — это включение мебели в ипотечное кредитование, внесение изменений в 214-й Федеральный закон. Чтобы мебель была в ипотеке. Вопрос мы уже обсуждали на всех уровнях, он близок к решению. Думаем, что в четвертом квартале этого года в осеннюю сессию Госдумы вопрос будет решен», — заключил Шестаков.