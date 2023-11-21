Главные причины инфаркта в молодом возрасте назвал казахстанский кардиохирург

По словам кардиохирурга, один из главных факторов, который приводит к увеличению числа случаев инфаркта среди молодых людей, — это нездоровый образ жизни. Сюда входит злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, курение, малоподвижный образ жизни.
Вредная пища содержит большое количество легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров, что приводит к развитию повышенного уровня холестерина, ожирения, к повышению артериального давления. Кроме того, как отметил Мусрепов, стресс и недостаток сна также могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
«Молодые люди часто сталкиваются со стрессом на работе или в учебе, а также тратят много времени на социальные сети и игры, что может привести к нарушению режима сна», — пояснил специалист.
Кардиохирург добавил, что еще одним фактором, который может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей, является наследственность. Если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, то вероятность их развития у молодых людей значительно повышается.
«Чтобы предотвратить раннее появление сердечно-сосудистых заболеваний, человеку следует соблюдать несколько правил. Это ежедневные, правильные физические нагрузки, правильное питание и отсутствие стрессовых ситуаций. Садиться на строгую диету не обязательно, здесь главное — перейти в режим правильного питания. Давать себе ежедневную физическую нагрузку. В среднем, проходя 10 000 шагов, вы можете сжигать около 400−500 калорий, в зависимости от интенсивности ходьбы и вашего веса. Регулярные прогулки улучшают циркуляцию крови и помогают укрепить сердце», — сказал Нуржан Мусрепов.