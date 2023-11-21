06:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Строительство объектов культурного кластера в Кемерове могут заморозить
Ростехнадзор выявил серьёзные нарушения при строительство объекта.
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Ростехнадзор выявил серьёзные нарушения обязательных требований при строительстве музейного и театрально-образовательного комплекса в Кемерове. По решению Арбитражного суда стройку могут приостановить.
Установлено, что объект строили без положительного заключения госэкспертизы проектной документации и что были нарушены сроки направления извещения о начале строительства. Речь идёт о Музейном комплексе, Театре оперы и балета, Кузбасском центре искусств с универсальным залом и концертным залом. Застройщиком является Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», генеральный подрядчик — АО «Стройтрансгаз».
Нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, поэтому в отношении Фонда составили три протокола об административном правонарушении. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей.