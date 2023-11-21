Минздрав предупредил об инвалидизации и даже летальном исходе от вейпов

Минздрав предупреждает, что среди тяжелых заболеваний — заболевания легких, развитие сердечно-сосудистых патологий с раннего возраста, а также ряд случаев физических травм, включая ожоги от взрывов и неисправностей, инвалидизации и смертельные случаи.
Вейпы — электронная доставка никотина за счет их нагрева и аэролизации. Температура в устройствах доходит до 350° C. В состав входят следующие компоненты: пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы. При нагревании смеси в устройстве наступает химическая реакция, образуемая между компонентами, тем самым создаются новые химические вещества, которые отсутствуют в не нагретой смеси. Жидкость для вейпов содержит химические вещества (не содержащие табак), которые при парении попадают в легочную ткань (альвеолы), вызывая относительно быстрое и глубокое поражение легочной системы, вплоть до летального исхода.
Употребление никотина в детском и подростковом возрасте пагубно действует на развитие мозга, приводя к долгосрочным последствиям умственного развития, также способствует нарушению способности к обучению и развитию тревожных расстройств. Аналогичные последствия также наблюдаются при использовании беременными женщинами.
По данным университета Джона Хопкинса, вейпы содержат в 10 раз больше никотина, в сравнении с традиционными сигаретами.
В Казахстане 9,8% подростков в возрасте 11−15 лет регулярно потребляют электронные сигареты/вейпы. Из-за отсутствия запаха гари и дыма, родители долгое время остаются в неведении о развитии никотиновой зависимости у своих детей. На оборот вейпов запрет дали уже 32 страны. Среди них: Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Гонконг, Сингапур и другие.