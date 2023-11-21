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10:32 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

С открытием МЦД-3 и МЦД-4 в этом году у москвичей появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры.

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9
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На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 миллионов поездок за четыре года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Первые две линии наземного метро мы открыли в ноябре 2019-го, в этом году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у горожан появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса», — написал мэр Москвы.

В столице завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). Сейчас строятся новые московские городские вокзалы МЦД — Митьково и Петровско-Разумовская. Кроме того, в городе реконструируются станции Беговая, Рижская, Малино, а также Курский вокзал.

«До конца 2024 года полностью обновим подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025-го — и четвертого», — пообещал мэр Москвы.

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