07:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Снег и −6°С ожидаются в Беларуси во вторник
Среди всех областных центров снег пройдет только в Бресте, в остальных c высокой вероятностью будет без существенных осадков.
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МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Во вторник на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность и без существенных осадков, лишь в юго-западных районах местами пройдут снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 2−7 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от 0 до −6°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.