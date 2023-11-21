В столице тестируют карту москвича в формате стикера с чипом

«Новый формат карты москвича поможет сделать ее использование еще более удобным для горожан. Подобный формат широко используется банками и стал уже привычным для множества жителей столицы», — сказал гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что в случае успешного проведения тестирования город продолжит развивать новый формат. «В перспективе он поможет сократить сроки выпуска карты и временного единого социального билета, а также позволит менять льготную категорию без замены карты. Для нас стикер — не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем ключ ко всем городским сервисам», — заверил Бутурлин.
Отмечается, что на участие в тестировании записалось около 500 представителей нескольких льготных категорий, в том числе инвалиды 2-й и 3-й группы, студенты и многодетные родители. Как пояснили в ДИТ, такой состав участников теста позволит проверить, насколько новый формат карты москвича удобен для разных держателей.
«Использование стикера в большинстве случаев аналогично использованию карты: для бесплатного или льготного проезда в городском транспорте необходимо будет приложить его к валидатору, а для записи к врачу — к инфомату в поликлиниках Москвы», — добавили в департаменте.
Чтобы получать скидки у более чем 8,5 тыс. партнеров программы лояльности, держателю карты нового формата необходимо будет показать штрихкод в мобильном приложении «Мой ID». Он автоматически появится в приложении после авторизации, уточнили в ДИТ.