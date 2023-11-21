08:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасности на дорогах
Сегодня, 21 ноября, пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РБ.
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В некоторых регионах прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.
В Госавтоинспекции Башкирии рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах в неблагоприятных погодных условиях. При сильном ухудшении погоды лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. В условиях непогоды сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.