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08:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В ГИБДД Башкирии предупредили об опасности на дорогах

Сегодня, 21 ноября, пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В некоторых регионах прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

В Госавтоинспекции Башкирии рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах в неблагоприятных погодных условиях. При сильном ухудшении погоды лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. В условиях непогоды сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

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