08:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье по-прежнему нет проезда на двух участках дорог
Дорожники продолжают устранять последствия снегопада.
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В Приморье дорожники продолжают восстанавливать движение после прошедших с 16 по 18 ноября осадков. Накануне восстановлен проезд в Тернейском округе на 40 километре трассы Терней — Малая Кема, но по-прежнему ограничен проезд для легковых авто на 108 километре того же направления, сообщает ИA PrimaMedia со ссылкой на региональный минтранс.
Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на проблемном участке работают три единицы техники.
В Ханкайском округе отсутствует проезд с 0 по 6 километр дороги Михайловка — Турий Рог — Кировка. Дорожники удаляют снежные валы и наносы шнекороторным снегоочистителем.
Ранее специалисты восстановили проезд на шестом километре дороги Новопокровка — Ромны — Завитая в Красноармейском округе.
На очистке трасс от снега и наледи в регионе задействованы 309 спецмашин и более 150 рабочих — сообщают в минтрансе края.