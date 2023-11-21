08:11 (мск), источник: Комсомольская правда
20 лет не ходила к врачу: пренебрежение здоровьем едва не обернулось смертью жительницы Приморья
В Приморье врачи удалили 16-килограммовую опухоль из тела женщины.
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В Приморье врачи гинекологического отделения Краевой клинической больницы № 2 провели трехчасовую операцию жительнице Большого Камня. Все это время врачи удаляли из ее организма гигантскую опухоль, сообщает пресс-служба учреждения. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По неизвестным причинам 54-летняя женщина 20 лет не обращалась к врачу, а в последние два года стала замечать, что ее живот резко увеличивается. Скорую она вызвала только тогда, когда не могла спокойно лежать, сидеть, стоять и ходить, ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Причиной тому, как выяснилось, стала опухоль.
В отделении созвали врачебный консилиум, который решил, что женщине необходима экстренная операция, так как у нее отказывали все органы и системы.
«У пациентки развилась полиорганная недостаточность, способная привести к летальному исходу, поэтому тянуть с операцией было нельзя. Мы выполнили лапаротомическое вмешательство с разделением спаек и удалением кистомы яичника, которое потребовало предельной концентрации внимания и четкой слаженной работы коллег. Сложнейшая многоэтапная операция длилась 3 часа 10 минут, вес удаленной капсулы кисты составил 16 килограммов, объем откачанной жидкости превысил 35 литров», — поделилась заместитель главного врача по ОМР, врач-гинеколог Оксана Горбунова.
Не первый раз «Комсомолка» рассказывает о подобных историях. Ранее мы писали, как из челюсти жительницы Владивостока удалили опухоль размером с голову младенца, а другое образование сравнили с трехлитровой банкой.