08:33 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии за сутки 170 человек заразились опасным вирусом
Число заболевших коронавирусом за последние сутки достигло в Башкирии 170 человек. Всего в республике с начала пандемии заболели 376 899 жителей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По актуальным данным пресс-службы министерства здравоохранения РБ, в больницах сейчас находятся 172 ковид-заболевших, большинство из которых — пожилые люди. Лечатся амбулаторно 2063 человека, в том числе 935 человек в возрасте 60+.
Всего с начала пандемии из больниц Башкирии выписаны с выздоровлением 368 550 человек, из них 162 за последние сутки.
Жертвами ковида стали 6114 человек (+0 за сутки).
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне прививка от коронавируса не нужна.