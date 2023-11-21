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08:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за сутки 170 человек заразились опасным вирусом

Число заболевших коронавирусом за последние сутки достигло в Башкирии 170 человек. Всего в республике с начала пандемии заболели 376 899 жителей.

Источник: Башинформ

По актуальным данным пресс-службы министерства здравоохранения РБ, в больницах сейчас находятся 172 ковид-заболевших, большинство из которых — пожилые люди. Лечатся амбулаторно 2063 человека, в том числе 935 человек в возрасте 60+.

Всего с начала пандемии из больниц Башкирии выписаны с выздоровлением 368 550 человек, из них 162 за последние сутки.

Жертвами ковида стали 6114 человек (+0 за сутки).

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне прививка от коронавируса не нужна.

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