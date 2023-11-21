09:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые сказали белорусам про новые магнитные бури с 22 по 26 ноября
Ученые предупредили белорусов про новые магнитные бури на Земле с 22 по 26 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые сказали белорусам и всем жителям планеты, что в период с 22 по 26 ноября 2023 года на Земле ожидаются очередные магнитные бури, пишет kp.ru со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Сибирского отделения Института солнечно-земной физики.
В сообщении указано, что новые прогнозируемые магнитные бури будут слабыми. Ученые отмечают, что речь идет про уровень G1. Однако в названный период магнитосфера Земли будет неспокойной.
Несмотря на то, что магнитная буря будет слабой, метеозависимые люди могу ощущать некоторые недомогания. Чаще всего они проявляются в состоянии усталости, головной боли, тошноты. Врачи рекомендуют поберечь свое здоровье в период даже слабых магнитных бурь.