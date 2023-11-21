08:24 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярском крае не хватает врачей, дворников и поваров
Самыми востребованными оказались риелторы.
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Служба исследований рекрутингового агентства hh.ru подготовила рейтинг дефицитных профессий по российским регионам. В Красноярском крае самыми востребованными оказались риелторы: на одну вакансию специалиста по недвижимости приходится всего 0,6 резюме. Также в регионе не хватает врачей любой специальности и дворников (по 0,7 резюме на вакансию).
В дефиците в Красноярском крае остаются рабочие профессии: нужны токари, фрезеровщики, слесари, автомеханики, сварщики, маляры, штукатуры, грузчики. Не хватает также агрономов, поваров, пекарей, фармацевтов, кондитеров.
Эти данные актуальны в региональных службах занятости на начало ноября.