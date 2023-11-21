09:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов
Всего за три дня в Перми может выпасть от 21 до 38 мм осадков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. По предварительным прогнозам, всего за три дня в Перми может выпасть от 21 до 38 мм осадков, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
Первая волна осадков на территории Прикамья началась сегодня рано утром, 21 ноября. Зона наиболее обильного снегопада идет чуть западнее вчерашних прогнозов, и Пермь попадает в ее пределы. К вечеру в краевой столице выпадет 11−14 мм, максимум ожидается в районе Чайковского, Чернушки или Кунгура. Температура воздуха при этом составит от −3 на юге до −10…-12 градусов на севере и востоке, в Перми около −5.
В среду ночью и утром при прохождении теплого фронта в Перми и по югу края прогнозируется новый сильный снегопад, переходящий в переохлажденный дождь. В Перми днем ожидается −2…-4 градусов.
В четверг в Пермский край придет новый снегопад. За сутки выпадет до 7−12 мм осадков. Именно в этот день ожидается наибольший прирост высоты снежного покрова, так как плотность свежего снега будет небольшой.