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Спецоперация на Украине
09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов

Всего за три дня в Перми может выпасть от 21 до 38 мм осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°

В Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. По предварительным прогнозам, всего за три дня в Перми может выпасть от 21 до 38 мм осадков, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Первая волна осадков на территории Прикамья началась сегодня рано утром, 21 ноября. Зона наиболее обильного снегопада идет чуть западнее вчерашних прогнозов, и Пермь попадает в ее пределы. К вечеру в краевой столице выпадет 11−14 мм, максимум ожидается в районе Чайковского, Чернушки или Кунгура. Температура воздуха при этом составит от −3 на юге до −10…-12 градусов на севере и востоке, в Перми около −5.

В среду ночью и утром при прохождении теплого фронта в Перми и по югу края прогнозируется новый сильный снегопад, переходящий в переохлажденный дождь. В Перми днем ожидается −2…-4 градусов.

В четверг в Пермский край придет новый снегопад. За сутки выпадет до 7−12 мм осадков. Именно в этот день ожидается наибольший прирост высоты снежного покрова, так как плотность свежего снега будет небольшой.

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