08:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский учёный объяснил причины возникновения страшного урагана в Сибири
Алексей Махинов считает, что глобальные катаклизмы возможны и на Дальнем Востоке.
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Ураган в Сибири, где сила ветра достигала 33 метров в секунду, что привело к авариям и человеческим жертвам, оказался самым мощным, равного которому метеорологи не наблюдали последние 60 лет.
Что происходит? Почему природные катаклизмы стали проявляться с завидной регулярностью? Как это может быть связано с таким климатическим явлением, как Эль-Ниньо? В июле нынешнего года Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила о рекордных температурах и волнах экстремальной жары, связанных с приходом климатического явления Эль-Ниньо. Оно характеризуется потеплением поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду во всем мире.
— Трудно проводить прямые аналогии между течением Эль Ниньо, крупномасштабным перемещением воздушных масс в этой части Тихого океана и конкретными явления на континенте, — говорит ученый. — Безусловно, напрямую они не связаны. Но изменения климата в северном полушарии приводят к различным экстремальным ситуациям, косвенно влияют на усиление этих процессов. В последние годы мы наблюдаем необычные наводнения в Магаданской области, в восточной Якутии, на Амуре, штормы, которые возникают там, где их никогда не было. В Хабаровском крае и Приморье довольно часто стали возникать смерчи.
— Повторяю, это, на первый взгляд, не связано с активностью атмосферных процессов, перемещением воздушных масс в северном полушарии, которые и вызываются активностью течения Эль-Ниньо, но в глобальном смысле все эти явления — звенья одной цепи, отметил Алексей Махинов.
По мнению ученого, мы вправе ожидать аналогичные, а, возможно, еще более интенсивные проявления глобального изменения климата в различных частях Евразии, и должны быть к ним готовы.
Погодные аномалии проявляются все чаще и чаще, те же ледяные дожди в Приморье, которые 30−40 назад были чрезвычайно редкими. В числе аномалий — такой продолжительный ледостав на Амуре.
Впрочем, резкое потепление в крае, случившееся в ноябре, совсем не значит, что вся зима будет с минимально низкими температурами, декабрь и январь могут быть очень холодными. Сочетание нескольких факторов, в частности, выхолаживание сибирского антициклона может распространяться на южные районы, и тогда мы тоже будем видеть аномальные холода, пусть даже и непродолжительные на той территории, где они встречались очень редко. Сейчас они становятся более частыми. — Неустойчивость всех природных явлений увеличивается, это и приводит к тем явлениям, которые нам кажутся необычными, — отметил Алексей Махинов.
По словам собеседника то, что ледостав на Амуре сдвигается, имеет свои плюсы и минусы. Положительный момент в том, что чем позже замерзает, тем дольше можно продлить судоходство, тем меньше толщина льда. Но в том и минус. Поздний ледостав приводит к тому, что более обширные площади реки могут покрываться тонким льдом, что опасно для людей, которые пользуются переправами. С изменением скорости течения на различных участках реки, там, где был толстый лед, могут возникнуть полыньи, что тоже несет в себе опасность.