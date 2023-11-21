09:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Воронежа выиграла в телешоу «Богиня»
Элина Кондратьева собрала лучший образ для конкурса.
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Жительница Воронежа 30-летняя Элина Кондратьева выиграла в очередном выпуске второго сезона реалити «Богиня». В проекте телеканала «Суббота!» три участницы соревновались в умении за три часа и 15 тысяч рублей собрать образ по заданию фэшн-эксперта Даниила Грачева — в этот раз необходимо было нарядиться в стиле турецких сериалов.
В очередном выпуске вместе с Элиной участвовали боксерша Анастасия и победительница конкурсов Маргарита. Но конкуренцию нашей землячке они составить не смогли. Это и понятно: ведь Эля — опытная участница телешоу, известный блогер-тиктокер (с 2 млн подписчиков), а также стилист. В итоге именно ее образ собрал большее количество голосов.
— Это был колоссальный опыт (уже четвертый в телешоу). Мне нравится движуха съемочного процесса. Выпуск идет в эфире меньше часа, при этом съемки заняли три отдельных дня, причем с большим разрывом. Борьба была жесткой: боксерша Настя, набравшая меньше всего голосов, реально наваляла нам с другой участницей. Даже Даниил Грачев отхватил от нее грубостей. А с Марго мы, кстати, нашли общий язык, — рассказала Эля «Комсомолке».
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, как Элина чуть не выиграла в модном телешоу 100 тысяч рублей, на кулинарном шоу приготовила вместе с мужем сибаса без сибаса.