08:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе на 71-м году жизни умер вице-президент Федерации бокса Башкирии
В Уфе скончался бывший вице-президент Федерации бокса Башкирии Наиль Аслаев.
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В Уфе не стало вице-президента Федерации бокса Башкирии Наиля Аслаева. Он скончался от сердечной недостаточности в возрасте 70 лет.
Аслаев занимался пропагандой спорта в Башкирии, создал вместе с братом боксерский клуб и воспитал несколько чемпионов мира и России.
Как передает «Башинформ», прощание с заслуженным работником физической культуры РБ состоится 22 ноября в 11:00 в спорткомплексе УУНиТ по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32А.