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Спецоперация на Украине
08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на 71-м году жизни умер вице-президент Федерации бокса Башкирии

В Уфе скончался бывший вице-президент Федерации бокса Башкирии Наиль Аслаев.

В Уфе не стало вице-президента Федерации бокса Башкирии Наиля Аслаева. Он скончался от сердечной недостаточности в возрасте 70 лет.

Аслаев занимался пропагандой спорта в Башкирии, создал вместе с братом боксерский клуб и воспитал несколько чемпионов мира и России.

Как передает «Башинформ», прощание с заслуженным работником физической культуры РБ состоится 22 ноября в 11:00 в спорткомплексе УУНиТ по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32А.

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