08:04 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Детский игровой парк и этно-деревня появятся в Шерешеге
Новые проекты на курорте откроются в 2025 году.
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В 2025 году в секторе F нового шерегешского курорта «Шермонт» появится детский игровой парк и этно-деревня. Проект представила компания «УГМК-Застройщик».
«Идея создания тематического парка коррелируется с появлением в Шерегеше Шорской этно-деревни. Мы интегрируем их в общее пространство. Мы поговорили с представителями Ассоциации шорского народа, и они эту идею поддержали. При их участии на территории поставим традиционные жилища, создадим пространства, где гости смогут познакомиться с бытом, культурой и ремёслами местных жителей», — рассказывает генеральный директор компании Евгений Мордовин.
По планам тематический парк для детей от 0 до 15 лет займёт более 2 гектаров. Его поделят на две части — «Мир Горной Шории» и «Мир Кузбасса». На территории будут проводить игры, экскурсии, мастер-классы, квесты и другое. В детском центре за детьми присмотрят педагоги.
18 ноября в Шерегеше открылся новый горнолыжный сезон. О том, как это было и какие новинки нас ожидают, подробно писали в репортаже с места событий.