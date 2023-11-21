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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Опасны ли новые штаммы: в Иркутской области резко выросла заболеваемость COVID-19

В Иркутской области выявили 1123 случая заболевания COVID-19 за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за неделю зарегистрировано 1123 случая заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это на 125,5% выше уровня предыдущей недели.

Однако главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев отметил в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск, что не стоит паниковать.

— Появляются новые штаммы вируса, но это не повод для волнений. Заболевший будет чувствовать себя так, будто у него обычное ОРВИ. Пациентов с серьезными поражениями легких сейчас очень мало, — говорит инфекционист.

В осенний период коронавирус, как и любая другая инфекция, распространяется быстрее. По словам Владимира Хабудаева, недомогание может продлиться 3−4 дня, как при гриппе или ОРВИ. Кроме того, заразиться могут те, кто уже переболел ковидом.

А что насчет иммунизации?

— Разрабатывается вакцина, которая будет защищать от новых штаммов, — сообщает инфекционист.

В Роспотребнадзоре напоминают о том, что с начала пандемии в Иркутской области подтвердилось 377211 случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 8936 летальных случаев от коронавируса. А также 1030 случаев смерти от сопутствующих заболеваний, в том числе 4 за прошедшую неделю. Выздоровели 370761 человек.

Напомним, ОРВИ на прошлой неделе заболели 19 200 человек, среди них 12 139 детей. Против гриппа на сегодняшний день привито 1 167 078 жителей региона, в том числе 298 376 детей.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей Приангарья соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, пользоваться масками в общественных местах и вести здоровый образ жизни.

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