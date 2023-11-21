08:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Опасны ли новые штаммы: в Иркутской области резко выросла заболеваемость COVID-19
В Иркутской области выявили 1123 случая заболевания COVID-19 за неделю.
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В Иркутской области за неделю зарегистрировано 1123 случая заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это на 125,5% выше уровня предыдущей недели.
Однако главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев отметил в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск, что не стоит паниковать.
— Появляются новые штаммы вируса, но это не повод для волнений. Заболевший будет чувствовать себя так, будто у него обычное ОРВИ. Пациентов с серьезными поражениями легких сейчас очень мало, — говорит инфекционист.
А что насчет иммунизации?
— Разрабатывается вакцина, которая будет защищать от новых штаммов, — сообщает инфекционист.
В Роспотребнадзоре напоминают о том, что с начала пандемии в Иркутской области подтвердилось 377211 случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 8936 летальных случаев от коронавируса. А также 1030 случаев смерти от сопутствующих заболеваний, в том числе 4 за прошедшую неделю. Выздоровели 370761 человек.
Напомним, ОРВИ на прошлой неделе заболели 19 200 человек, среди них 12 139 детей. Против гриппа на сегодняшний день привито 1 167 078 жителей региона, в том числе 298 376 детей.
Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей Приангарья соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, пользоваться масками в общественных местах и вести здоровый образ жизни.