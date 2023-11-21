11:40 (мск), источник: АиФ Владивосток
Новый автобусный маршрут появился во Владивостоке
Он свяжет центр приморской столицы и бухту Боярин на Русском.
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Новый автобусный маршрут появился во Владивостоке. Об этом сообщает мэрия приморской столицы. Он будет ходить с Океанского проспекта в бухту Боярин.
Новый маршрут получил номер 29Б. Он будет отправляться в отдалённую часть острова Русского дважды в день.
Маршрут ввели для обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий и туристов, которые затем смогут воспользоваться морской переправой на остров Попова. Он будет действовать до 30 апреля, на маршруте задействуют один автобус среднего класса.