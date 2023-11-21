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09:37 (мск), источник: ivbg.ru

Жителям Петербурга объяснили, зачем городу нужны платные парковки

Мегаполисы мира сталкиваются с одной проблемой: количество автомобилей в центре городов увеличивается, опережая инфраструктуру. В результате общемировой тенденцией стало уменьшение числа парковочных мест и введение платных парковок. Такие меры приводят к улучшению экологической обстановки, повышению безопасности на дорогах и снижению автомобильного трафика.

По словам эксперта рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, в Санкт-Петербурге платные парковки располагаются сразу в нескольких районах, включая Центральный, Петроградский, Адмиралтейский, часть Василеостровского и Московского. Их главная цель — борьба с пробками.

Дмитрий Попов подчеркнул, что платные парковки обеспечивают разгрузку улично-дорожной сети, формируют условия для максимально эффективной перевозки большого количества пассажиров общественного транспорта.

Как пояснил эксперт, если пассажиров автобуса высадить на проезжую часть и рассадить по личным авто, то «этот караван из машин займет примерно 2 км дороги». И, наоборот, если автовладельцы пересядут на общественный транспорт, то те самые 2 километра дороги освободятся.

Как только в Петербурге были введены платные парковки, в центре города появились свободные места, перегруженность ключевых автодорог по итогам августа снизилась на 12,3%. В общей сложности по сети региональных дорог данный показатель сократился на 11%.

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