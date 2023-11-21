Жителям Петербурга объяснили, зачем городу нужны платные парковки

По словам эксперта рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, в Санкт-Петербурге платные парковки располагаются сразу в нескольких районах, включая Центральный, Петроградский, Адмиралтейский, часть Василеостровского и Московского. Их главная цель — борьба с пробками.
Дмитрий Попов подчеркнул, что платные парковки обеспечивают разгрузку улично-дорожной сети, формируют условия для максимально эффективной перевозки большого количества пассажиров общественного транспорта.
Как пояснил эксперт, если пассажиров автобуса высадить на проезжую часть и рассадить по личным авто, то «этот караван из машин займет примерно 2 км дороги». И, наоборот, если автовладельцы пересядут на общественный транспорт, то те самые 2 километра дороги освободятся.
Как только в Петербурге были введены платные парковки, в центре города появились свободные места, перегруженность ключевых автодорог по итогам августа снизилась на 12,3%. В общей сложности по сети региональных дорог данный показатель сократился на 11%.