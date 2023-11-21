08:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сергей Цивилев лично протестировал электромобиль «Москвич»
Две быстрых электрозаправки начали работать у «Кузбасс-Арены».
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Сергей Цивилев протестировал электромобиль «Москвич» и объехал объекты Северо-Западного обхода.
«Мы ввели льготы для автомобилистов, которые приобретают электротранспорт. Спрос у жителей региона на такие машины есть, но пока отмечается дефицит инфраструктуры. Поэтому мы в ускоренном режиме будем расширять сеть зарядных станций. Сейчас на каждой заправке должны быть колонки под электричество, газ и топливо для двигателей внутреннего сгорания», — рассказал губернатор.
Две быстрых электрозаправки открыли на парковке у кемеровской «Кузбасс-Арены». Каждая станция может заряжать три электромобиля одновременно. Заряда, полученного за полчаса, хватает на 200 км дороги. Цена зарядки постоянным током составляет 15 рублей за 1кВт*ч в городе и 18 рублей на федеральных трассах и дорогах регионального значения.
В Кузбассе работают 32 электрозарядки. Быстрые зарядки появились в Кемерове, Новокузнецке и вдоль автомобильных трасс в Шерегеше, Грамотеино, Тяжине, Верх-Чебуле, Журавлево.