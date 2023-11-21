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10:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Четыре уровня опасности объявили в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 21 ноября, ФедералПресс. В Волгоградской области объявлено четыре уровня опасности. Причиной стали погодные условия.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: AP 2023

«Снег с дождем, мощный ветер, туман и гололед», — предупреждают профильные ведомства.

До конца сегодняшнего дня будет действовать предупреждение из-за сильного снегопада, местами с дождем.

Мощный ветер будет бушевать до утра завтрашнего дня, 22 ноября.

Отдельное предупреждение действует из-за гололеда и тумана, который снизил видимость до 200 метров.

Ранее стало известно о перекрытии трасс, ведущих из Волгограда в два региона.

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