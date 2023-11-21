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08:27 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярску вернули купленный по заниженной цене участок земли на Северном шоссе

Прокуратура Красноярского края через суд добилась возвращения в муниципальную собственность земельного участка на Северном шоссе.

Источник: РИА "Новости"

Нарушение порядка продажи земли было выявлено во время прокурорской проверки. Оказалось, что в 2020 году департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска предоставил ООО «Бенефит» участок в 5 846 кв.м для строительства автотехцентра.

Предприниматели построили на нем здание площадью 756 кв.м, а затем попросили администрацию о перераспределении земли, хотя никаких законных оснований на это не имели. Однако просьбу удовлетворили, добавив к первоначальному участку еще один, почти такой же по площади — до 11,7 тыс. кв. м. Новый участок получил адрес: Северное шоссе, 15ж. Кадастровая стоимость составила 9,1 млн рублей, но фирме продали ее по заниженной цене в 1,3 млн рублей.

«Такие сделки прокуратура края обжалует в арбитражный суд. Они являются незаконными, так как перераспределение земель не может быть использовано в качестве способа увеличения площади участка. К тому же на лицо несоразмерность площадей объектов недвижимости. Земельный участок в 15 раз больше здания», — пояснили в прокуратуре.

Арбитражный суд края согласился с доводами и признал сделку и соглашение о перераспределении земель недействительными. Земля вернулась в муниципальную собственность. Муниципалитет попытался обжаловать это решение в вышестоящем суде, но апелляционная инстанция еще раз подтвердила незаконность действий органа власти. Решение вступило в законную силу.

В отношении заместителя руководителя департамента администрации Красноярска по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Прокуратура держит расследование на контроле.

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