Последние новости Воронежа на 21 ноября 2023 года: тысяча ковид-пациентов, массовая авария с маршруткой и 20-летний наркоторговец

За неделю с 13 по 19 ноября в Воронежской области у 1182 пациентов диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспортребнадзора. Всего, по состоянию на 20 ноября, в области зарегистрировано 512 437 случаев COVID-19. Показатели прошлой недели почти на 30% выше заболеваемости предыдущей семидневки. Преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон». Вводить ограничения на территории области не планируется. В учреждениях могут действовать меры локального характера на определенный период. Санитарные врачи рекомендуют не забывать о простых мерах предосторожности. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом, в местах массового скопления людей носите маску.
Воронежские антимонопольщики оштрафовали «Альфа-банк» на 550 тысяч. Об этом 20 ноября в региональном управлении ФАС. Крупным шрифтом компания сообщала о кредите по самой низкой ставке от 4 процентов. А о том, что для его получения нужно еще оформить договор добровольного страхования жизни и здоровья, умолчали. Да и вообще существенную часть условий кредита опубликовали в рекламе очень мелким шрифтом. Специалисты УФАС также учли, что «Альфа-Банк» уже не раз привлекали к административной ответственности по аналогичным нарушениям. В связи с этим это финансовое учреждение оштрафовали на 550 тысяч рублей.
В Воронеже 44-й маршрутный автобус попал в массовое ДТП. Авария произошла 20 ноября примерно в 17:30 у дома № 45 по улице Степана Разина. По информации транспортной компании, водитель общественного транспорта не справился с управлением. Автобус «Нефаз» врезался в «Ладу Весту». Затем стукнулся о «Ладу Ларгус», после чего машина врезалась в припаркованную «ГАЗель». Как уточнили в полиции, автомобили получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.
В самом центре Воронежа, на улице Пушкинской, горожане заметили два сломанных дерева. Кто совершил эту безобразную выходку, пока непонятно. Сотрудники городского управления экологии и подрядчик, занимавшийся озеленением территории, направили обращение в полицию по факту уничтожения деревьев. Также они составили запрос в муниципальное учреждение «Безопасный город». Хулиганская выходка должна была попасть на запись видеокамер.
В Саратове арестовали воронежца, который торговал наркотиками. Сотрудники транспортной полиции обратили внимание на 20-летнего парня при обходе гостиницы железнодорожного вокзала. У постояльца была невнятная речь и нарушена координация движений. Во время обыска правоохранители нашли пол-литровую бутылку, пластиковый контейнер, сверток с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета, весы, кофемолку, изоленту и полимерные пакетики. Экспертиза показала, что в таре находилось 370 граммов героина. Полицейские выяснили, что воронежец забрал оптовую закладку. Затем смешивал наркотики с сахаром и формировал более мелкие тайники. Информацию о них передавал работодателю, а тот переводил ему деньги в качестве вознаграждения. Теперь же за сбыт наркотиков в отношении парня возбудили 17 уголовных дел.