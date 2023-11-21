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09:12 (мск), источник: АиФ Воронеж

Ночная температура в Воронежской области опустится до −14°

Днем будет около −9°.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: АиФ Воронеж

До −14° похолодает в Воронежской области, сообщает региональный Гидрометцентр.

Такая температура ожидается в ночь на четверг, 23 ноября. Днем синоптики обещают по региону 4°…9° мороза, в Воронеже будет от −6° до −8°.

В предпоследний рабочий день прогнозируют переменную облачность, без осадков.

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