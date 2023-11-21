09:12 (мск), источник: АиФ Воронеж
Ночная температура в Воронежской области опустится до −14°
Днем будет около −9°.
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До −14° похолодает в Воронежской области, сообщает региональный Гидрометцентр.
Такая температура ожидается в ночь на четверг, 23 ноября. Днем синоптики обещают по региону 4°…9° мороза, в Воронеже будет от −6° до −8°.
В предпоследний рабочий день прогнозируют переменную облачность, без осадков.