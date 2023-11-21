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Спецоперация на Украине
09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Самару снова сковали сильные пробки утром 21 ноября

Жителям Самары пришлось добираться до работы в пробках 21 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 21 ноября, ранним утром Самара снова встала в пробки. Согласно сервису Яндекс. Карты, примерно до 9 утра затор оценивался в 8 баллов, а чуть позже пробки стали 7-бальными.

Проехать сложно по улицам Ново-Вокзальной, Советской Армии, Авроры, Дыбенко, Ташкентской, Полевой, Красноармейской, Фрунзе, а также по проспекту Ленина, на участках Ново-Садовой и Московского шоссе. В некоторых местах движение затруднено из-за аварий.

Все дело в резкой перемене погоды. Напомним, 20 ноября на Самару обрушился сильный снегопад.

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Из-за этого город сковали 10-балльные пробки, а на улицах города было зафиксировано около десятка ДТП. 21 ноября в регионе вновь прогнозируются ледяной дождь и метель.

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