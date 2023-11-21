09:54 (мск), источник: ivbg.ru
Новогодний стол в России подорожал на 9%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%, сообщают «Известия».
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Как рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тысячи рублей. В 2022 году сумма составляла 4994 рубля.
По данным ассоциации, стандартный набор блюд на Новый год включает салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой. Многие россияне делают сырные и колбасные нарезки, покупают мандарины и игристые вина. Семьи с детьми приобретают торты и конфеты.