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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижний Новгород встал в пробках утром 21 ноября после снегопада

Ночью в регионе прошла сильная метель.

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Источник: Комсомольская правда

Девятибалльные пробки образовались на дорогах Нижнего Новгорода утром 21 ноября из-за прошедшего ночью мощного снегопада. Дорога на работу для многих горожан сегодня превратилась в настоящий квест.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 8:30, движение затруднено на всех главных артериях в центре: стоят улицы Белинского, Ванеева, Горького, Бекетова, Казанское шоссе, проспект Гагарина и другие.

Сильные заторы образовались на въезде в город со стороны ольгинской развязки: потоки машин еле движутся как со стороны арзамасской трассы, так и с богородского направления. С трудом «едет» Окский съезд и Канавинский мост, пробки на Самаркандской, Акимова, Пролетарской.

Бордовым цветом подсвечены улицы Сормова: Коминтерна, Ярошенко, Культуры и другие.

Причиной заторов стал снегопад, который начался в Нижнем Новгороде еще вчера вечером и продолжался всю ночь. За это время навалило приличное количество снега, что осложнило дорожную обстановку.

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