Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

«Уровень безопасности в Крыму, с поправкой на наше прифронтовое положение, удовлетворительный. Люди живут нормальной мирной жизнью, безо всякой опаски ходят на работу, отдыхают», — сказал Аксенов.
Глава региона отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В минувшую пятницу над Черным морем у берегов Крыма были сбиты две украинские противокорабельные ракеты «Нептун». 16 ноября на подлете к полуострову российской ПВО были сбиты три вражеских дрона. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средствами ПВО уничтожены вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.