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10:15 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

Источник: РИА "Новости"

«Уровень безопасности в Крыму, с поправкой на наше прифронтовое положение, удовлетворительный. Люди живут нормальной мирной жизнью, безо всякой опаски ходят на работу, отдыхают», — сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами.

Действительно, поставки западных ракет позволили Украине наносить удары по Крыму. Несколько из них мы пропустили, но в целом ПВО справляется со своими задачами.

Сергей Аксенов

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В минувшую пятницу над Черным морем у берегов Крыма были сбиты две украинские противокорабельные ракеты «Нептун». 16 ноября на подлете к полуострову российской ПВО были сбиты три вражеских дрона. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средствами ПВО уничтожены вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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