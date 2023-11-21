Главное
Спецоперация на Украине
10:16 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД предупреждает водителей о высокой вероятности образования гололедицы

На всей территории области наблюдаются заморозки.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: Новый Калининград

На всей территории Калининградской области зафиксированы отрицательные значения температуры воздуха. Сохраняется высокая вероятность образования гололедицы, предупреждает госавтоинспекция Калининградской области.

Водителей просят быть внимательными при проезде эстакад, мостов и путепроводов, а так же на открытых участках дорог. Именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Вечерний@Калининград: издержки туризма, раскулачивание порта и мусорные излишки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД