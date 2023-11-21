10:16 (мск), источник: Новый Калининград
ГИБДД предупреждает водителей о высокой вероятности образования гололедицы
На всей территории области наблюдаются заморозки.
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На всей территории Калининградской области зафиксированы отрицательные значения температуры воздуха. Сохраняется высокая вероятность образования гололедицы, предупреждает госавтоинспекция Калининградской области.
Водителей просят быть внимательными при проезде эстакад, мостов и путепроводов, а так же на открытых участках дорог. Именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.