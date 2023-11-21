10:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Певец Филипп Киркоров высказался о скандале с «розовой кофточкой» в Ростове
Напомним, это произошло в 2004 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Певец Филипп Киркоров вновь высказался о скандале с «розовой кофточкой» в Ростове. Об этом пишет онлайн-журнал Starhit.
О пресс-конференции, которая проходила в донской столице в 2004 году, популярный артист вспомнил во время общения с корреспондентами. На вопрос о том, чего королю отечественной эстрады не хватает для счастья, он ответил, что хотел бы вернуться почти на 20 лет назад и исправить ситуацию.
«Вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на “розовую кофточку” и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», — цитирует издание артиста.
Напомним, в 2004 году в Ростове перед концертом Филипп Киркоров общался с представителями прессы. Он резко отреагировал на вопрос одной из журналисток на тему ремейков.