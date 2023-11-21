09:55 (мск), источник: Реальное время
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды
Ее не будет с 9 часов 23 ноября по 9 часов 24 ноября.
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Из-за работ по подключению переложенного участка водопровода Д=225 мм к централизованным сетям водоснабжения в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Ее не будет с 9 часов 23 ноября по 9 часов 24 ноября.
Воду отключат по следующим адресам:
Будет понижение давления воды по улицам:
Накануне несколько домов Казани остались без воды из-за аварии, которая произошла на сетях «Водоканала» в 10-м микрорайоне. Без воды остались дома по улице Ю. Фучика, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 105а, корп. 1, 105а, 107а, 105б.