09:30 (мск), источник: Om1.ru
Объявлена дата прощания с долгожителем Омска Николаем Грицевичем
Он скончался в возрасте 103 лет.
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В мэрии Омска объявили о дате и месте прощания с почётным гражданином города Николаем Григорьевичем Грицевичем. Он скончался в минувшую субботу на 104 году жизни.
Прощание с Николаем Григорьевичем состоится в культурном центре Управления МВД России по Омской области (ул. Достоевского, д. 2) 22 ноября с 11:00 до 13:00. В память о нём пройдёт также прощальный митинг — в 12:30.
Долгое время Николай Грицевич работал на ответственных постах на железной дороге, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1964 года Николай Грицевич был назначен первым заместителем председателя Омского горисполкома и проработал на этом поприще 20 лет. Именно он был инициатором освоения и развития левого берега Иртыша, строительства ряда крупных, знаковых городских объектов.