Главное
Спецоперация на Украине
09:30 (мск), источник: Om1.ru

Объявлена дата прощания с долгожителем Омска Николаем Грицевичем

Он скончался в возрасте 103 лет.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

В мэрии Омска объявили о дате и месте прощания с почётным гражданином города Николаем Григорьевичем Грицевичем. Он скончался в минувшую субботу на 104 году жизни.

Прощание с Николаем Григорьевичем состоится в культурном центре Управления МВД России по Омской области (ул. Достоевского, д. 2) 22 ноября с 11:00 до 13:00. В память о нём пройдёт также прощальный митинг — в 12:30.

Долгое время Николай Грицевич работал на ответственных постах на железной дороге, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1964 года Николай Грицевич был назначен первым заместителем председателя Омского горисполкома и проработал на этом поприще 20 лет. Именно он был инициатором освоения и развития левого берега Иртыша, строительства ряда крупных, знаковых городских объектов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта