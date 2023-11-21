09:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Беженцы добираются к финской границе на российских машинах
Сначала люди добираются до границы на машинах, а далее пересаживаются на велосипеды.
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Вот уже несколько недель беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран пытаются попасть в Финляндию через Россию. Сначала люди пытались пересечь границу через пункты пропуска в Ленобласти. Но финская сторона заявила о наплыве беженцев и закрыла четыре КПП. Тогда мигранты стали добираться до Карелии, где пункты пропуска еще работают. Люди обсуждают свои передвижения в различных чатах. Из сообщений стало понятно, что до границы беженцев довозят на российских машинах. Дальше они пытаются уехать в Финляндию на велосипедах. Кстати, «помогают» с поиском двухколесного друга местные жители — они продают их прям на трассе по 10 тысяч рублей.
Самой людной точкой сейчас является Люття у Костомукши. Как отметил местный мэр Сергей Новгородов, там развернули пункты обогрева, чтобы беженцы не замерзли на холоде.
— В месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем, — указал он.