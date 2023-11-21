Главное
Спецоперация на Украине
09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Беженцы добираются к финской границе на российских машинах

Сначала люди добираются до границы на машинах, а далее пересаживаются на велосипеды.

Источник: администрация Костомукши

Вот уже несколько недель беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран пытаются попасть в Финляндию через Россию. Сначала люди пытались пересечь границу через пункты пропуска в Ленобласти. Но финская сторона заявила о наплыве беженцев и закрыла четыре КПП. Тогда мигранты стали добираться до Карелии, где пункты пропуска еще работают. Люди обсуждают свои передвижения в различных чатах. Из сообщений стало понятно, что до границы беженцев довозят на российских машинах. Дальше они пытаются уехать в Финляндию на велосипедах. Кстати, «помогают» с поиском двухколесного друга местные жители — они продают их прям на трассе по 10 тысяч рублей.

Самой людной точкой сейчас является Люття у Костомукши. Как отметил местный мэр Сергей Новгородов, там развернули пункты обогрева, чтобы беженцы не замерзли на холоде.

— В месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем, — указал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта