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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ограничат проезд грузовиков для разгрузки дорог с 18 по 31 декабря

В Краснодаре подготовят схему проезда грузовиков по городу перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ограничат проезд грузовиков для разгрузки дорог с 18 по 31 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Рекомендовать руководителям торгово-развлекательных центров, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, эксплуатирующих транспортные средства, используемые для перевозки грузов, осуществлять перевозки грузовыми автомобилями и составами транспортных средств с 22:00 до 06:00 по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар», — говорится в документе.

Уточняется, что до 12 декабря в городе разработают схему. По ней грузовые автомобили будут проезжать по городу перед Новым годом. Схему представят 13 декабря.

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