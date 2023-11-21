10:25 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодаре ограничат проезд грузовиков для разгрузки дорог с 18 по 31 декабря
В Краснодаре подготовят схему проезда грузовиков по городу перед Новым годом.
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В Краснодаре ограничат проезд грузовиков для разгрузки дорог с 18 по 31 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Рекомендовать руководителям торгово-развлекательных центров, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, эксплуатирующих транспортные средства, используемые для перевозки грузов, осуществлять перевозки грузовыми автомобилями и составами транспортных средств с 22:00 до 06:00 по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар», — говорится в документе.
Уточняется, что до 12 декабря в городе разработают схему. По ней грузовые автомобили будут проезжать по городу перед Новым годом. Схему представят 13 декабря.