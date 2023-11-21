11:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Иркутской области приняла участие в новом шоу на телеканале ТВ-3
Посмотреть шоу можно будет 26 ноября в 18:00.
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Новое караоке-шоу «Вы поете великолепно» выйдет на телеканале ТВ-3 26 ноября в 18:00. Ведущие Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина помогут раскрыть потенциал участников из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
В вокальном конкурсе примет участие уроженка Иркутской области Маргарита Бушина. Она и другие участники покажут свой профессиональный музыкальный номер в караоке-клубе.
— Для меня это крутой опыт! Я хочу продолжать петь и заниматься вокалом профессионально. На шоу я познакомилась с классными и удивительными людьми. Было очень весело, — рассказывает сибирячка.
По профессии Маргарита хореограф. Девушка занимается творчеством всю жизнь и признается, что энергией для новых свершений ее заряжает Иркутская область. Участница родом из Усть-Кута, но в возрасте семи лет переехала в Забайкалье. Однако Приангарье Маргарита считает родным домом. Именно там, по ее словам, самое любимое место.