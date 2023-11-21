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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Ученые советуют жителям Екатеринбурга не пить воду из-под крана

Специалисты рассказали, что портит качество воды.

Источник: Комсомольская правда

Ни в одном из восьми районов Екатеринбурга не стоит пить воду из-под крана. Такой вывод сделали ученые Уральского государственного экономического университета после проверки проб и выявив отклонения от санитарных норм. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Как оказалось, воду для бытового потребления сначала очищают, но потом она снова загрязняется.

— Один из основных загрязнителей воды — ржавчина, которая попадает после того, как вода на станции прошла все ступени очистки, — рассказывает сотрудник УрГЭУ Владимир Лазарев.

По его словам, даже в новом доме вода не соответствует санитарным нормам, так как доставляется через изношенные общегородские сети. Для того, чтобы очистить воду для потребления, нужно применять многоступенчатые системы очистки.

— Одноступенчатый фильтр-кувшин устранит только самые явные нарушения, не доведет воду до бутилированного качества. Необходимо минимум три ступени. Это инвестиции в свое здоровье, — рассказывает ученый.

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