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10:28 (мск), источник: m24.ru

В Боткинской больнице успешно выполнили вторую пересадку сердца

Врачи городской клинической больницы имени С. П. Боткина выполнили успешную вторую пересадку сердца. Пациента направили на курс реабилитации, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: РИА "Новости"

«Трансплантация сердца — чрезвычайно сложная и крайне ответственная операция, которая становится по силам все большему числу столичных специалистов. В мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре — вторую», — отметила она.

Операция проходила на протяжении пяти часов. Донорское сердце начало полноценно работать. Самочувствие пациента хорошее, уточнила заммэра.

Пациентом является 53-летний Юрий, у которого диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Его сердце не обеспечивало кровоток в органах и тканях. В августе этого года состояние Юрия ухудшилось. У него возникли слабость, быстрая утомляемость, отеки и дискомфорт за грудиной.

Мужчину госпитализировали в стационар, где врачи обнаружили нарушение функциональной активности сердца. Для трансплантации пациента перевели в Боткинскую больницу. Медработники отслеживают состояние Юрия после операции.

Ранее Ракова сообщила, что все места для предварительной записи на открытые экскурсии в новый флагманский и урологический центры Боткинской больницы были заполнены менее чем за сутки. Экскурсии будут проходить всю неделю с 23 по 29 ноября.

До этого Ракова отмечала, что сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта «Цифровая клиника». До конца 2023 года его планируют завершить еще более трех тысяч человек.

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