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10:32 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Вертолет Ми-8 и беспилотники будут летать ночью над Новосибирском

В небе над Новосибирском начнет курсировать вертолет Ми-8 и беспилотники, которые будут использовать для проверки теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании СГК.

В ближайшие дни техника будет обследовать 64 квадратных километра теплотрасс в Новосибирске. Для исследования специалисты СГК будут использовать тепловизор, который работает на контрасте температур. Это помогает обнаружить дефекты на трубопроводах подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей.

Отмечается, что работы будут проводить вечером или ночью. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погодных условий и с разрешения диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что власти Новосибирска заключат вторую концессию на модернизацию объектов теплоснабжения.

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