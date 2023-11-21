Вертолет Ми-8 и беспилотники будут летать ночью над Новосибирском

В ближайшие дни техника будет обследовать 64 квадратных километра теплотрасс в Новосибирске. Для исследования специалисты СГК будут использовать тепловизор, который работает на контрасте температур. Это помогает обнаружить дефекты на трубопроводах подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей.
Отмечается, что работы будут проводить вечером или ночью. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погодных условий и с разрешения диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что власти Новосибирска заключат вторую концессию на модернизацию объектов теплоснабжения.