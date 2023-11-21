10:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Почему Амана Тулеева отпевают в соборе?
22 ноября состоится прощание с бывшим губернатором Кемеровской области.
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22 ноября состоится прощание с бывшим губернатором Кемеровской области.
В среду, 22 ноября, бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева будут отпевать в Знаменском соборе. Аман Гумирович не афишировал свою принадлежность к какой-либо вере, чтобы не вызывать рознь, а в 1999 году Судебная палата по информационным спорам даже признала сообщение в одном из изданий о том, что губернатор принял христианство, злоупотреблением правами журналиста и нарушением норм журналистской этики.
Однако в Кузбасской митрополии «АиФ в Кузбассе» подтвердили, что Тулеев крещёный и что об этом представителям православного духовенства известно довольно давно.
Уже после ухода с поста губернатора Аман Гумирович постоянно поздравлял в социальных сетях православных с праздниками. Например, в Рождество он писал: «Хочу напомнить, что ещё в 1990 году, в мою бытность председателем Областного Совета народных депутатов, мы первыми в России объявили в Кузбассе Рождество Христово — 7 января праздничным нерабочим днём. Сделали это осознанно, чтобы люди спокойно смогли прийти в Храм вместе с семьями, с детьми, помолиться, задуматься о смысле жизни: для чего ты пришёл в этот мир и что оставишь после себя. И только спустя 4 года, в 1994-м, этот праздник был признан в России на государственном уровне».
А в день Пасхи Тулеев вспоминал размышления о загробной жизни нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Она, работавшая в реанимации, рассказывала, что пережившие клиническую смерть описывали одну и ту же картину: будто смотришь на себя со стороны, а потом летишь по чёрному туннелю к лучику света.
«То есть тело не реагирует, фиксируется его клиническая смерть. Но кто же тогда видит, слышит, помнит всё, что с тобой происходит?! Это “воспоминания” многих и многих людей, которые сходятся даже в мельчайших деталях! Как к этому относиться, как это объяснить?! Хочешь не хочешь, а поневоле задумаешься, а что мы вообще знаем о своей жизни, о смерти, о своей душе? И, конечно, хочется верить, что “весь я не умру”, что когда-нибудь мы встретимся с самыми близкими, самыми дорогими людьми, которых уже нет с нами», — писал Аман Тулеев.