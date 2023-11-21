11:00 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярске сотрудники ГИБДД посоветовали автошколам пересмотреть маршруты
Это важно для подготовки будущих водителей.
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Сотрудники ГИБДД провели рабочую встречу с представителями автошкол краевого центра. В ходе мероприятия дорожные полицейские и представители организаций обсудили проблемы аварийности с участием водителей, имеющих стаж менее двух лет, а также спорные вопросы при оценке навыков кандидатов в водители.
По итогам встреч было принято решение о проведении сотрудниками ГИБДД регулярных обучающих семинаров для представителей автошкол. В ходе этих встреч будут разбираться спорные ситуации на экзаменах, а также целесообразность отдельных маршрутов для проведения практической части экзамена.
Кроме того, дорожные полицейские рекомендовали автошколам пересмотреть подходы к отработке практического навыка вождения, чтобы будущие водители осуществляли движение не по одному маршруту.