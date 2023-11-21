10:56 (мск), источник: Newslab.ru
Сотрудница банка из Красноярска вышла в финал конкурса красоты «Мисс Офис — 2023»
23-летняя Дарья Тукиш представит Красноярск в финале 14-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023».
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Шоу, на котором из 30 девушек и женщин, прошедших отборочные испытания, выберут самую красивую офисную сотрудницу, пройдет 25 ноября. Обладательница титула получит главный приз — 3 млн рублей.
Согласно анкете, конкурсантка из Красноярска работает в банке клиентским менеджером. Образование Дарья Тукиш получила в СибГУ имени Решетнева.
Сейчас красноярка находится в Москве — готовится к финалу вместе с командой профессиональных постановщиков, хореографов и стилистов.
«Тема 14-го сезона конкурса “Мисс Офис” — “Любовь и милосердие”, — рассказывают организаторы. — В течение сезона оргкомитет и участницы конкурса старались сделать как можно больше добрых дел и вдохновить этим остальных: приезжали с подарками в детские дома, посещали приюты для животных, встречались с ветеранами, становились донорами и многое другое. Концепция нашла свое отражение и в финале — как в визуальной и творческой части шоу, так и в виде партнерства с крупнейшими благотворительными организациями России».
Финал конкурса пройдет в московском центре «Планета КВН». Онлайн-трансляция шоу начнется 25 ноября в 22:00 по красноярскому времени по ссылке. Зрители смогут проголосовать за понравившихся участниц в прямом эфире — конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов, получит специальную награду «Приз зрительских симпатий».
Других участниц также ждут ценные подарки от партнеров конкурса — от путешествий на острова до смартфонов последних моделей.