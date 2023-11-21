Во дворах Хабаровска могут появиться герои мультфильма о рюкзачках

Необычный мультик, чьими персонажами хотят украсить общественные пространства, создала студия «Мечталёт». Её руководитель Илья Кузнецов провёл встречу с мэром Кравчуком 21 ноября. Стороны обсуждали достижения студии, продвижение анимационных проектов на федеральных каналах, а также планы и перспективы дальнейшего сотрудничества.
«Хотелось бы, чтобы при планировании детских площадок на территории Хабаровска в следующем году или через пару лет, если это возможно, сделать их с участием наших персонажей. Наша цель — стопроцентная узнаваемость персонажей у детей. Мы могли бы сами сделать их 3D модели, составить проект и предоставить вам. Также можно обустроить строящиеся городские скверы с элементами нашего мультфильма “Спина к спине”, — предложил Кузнецов градоначальнику.
Кравчук выразил готовность поддержать инициативу и пообещал провести переговоры с управляющими компаниями и собственниками жилищных территорий. Он отметил, что жильцам покажут готовые проекты, и в случае их согласия приступят к установке фигур во дворах. Также герои-рюкзачки могут украсить скверы краевой столицы.