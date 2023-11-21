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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Небольшой снег пройдет местами по Хабаровскому краю 22 ноября

В некоторых частях региона температура поднимется выше нуля.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 5 м/с 70% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Середина недели выдастся в Хабаровском крае спокойной, эдакое затишье перед бурей, ведь 23 ноября в регион придет очередной циклон. А 22 ноября опасных метеоявлений не ожидается.

В Хабаровске существенных осадков не ждут. Ночью 6−8 градусов мороза, днем — 1 −3 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

На юге ночью пройдет небольшой снег, −5 −10 градусов, днем — без осадков, −4 +1 градус. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

В центре региона без существенных осадков. Ночью от минус двух до −20 градусов, днем от −12 до плюс трех градусов. Ветер западных направлений, скорость до 11 метров в секунду.

На севере небольшой снег, кроме Охотского района, где существенных осадков не будет. Ночью от минус семи до −22, днем — от минус четырех до −15. Ветер западных направлений, до 12 метров в секунду. На берегу Охотского моря он усилится до 20 метров в секунду.

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