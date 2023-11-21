10:44 (мск), источник: Комсомольская правда
«Пацанам он нужнее»: семья из Хабаровска передала в зону СВО свой микроавтобус
Жители Хабаровска пожертвовали бойцам СВО свою машину.
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Жители Хабаровского края продолжают помогать бойцам, которые находятся в зоне СВО. Помимо того, что на нужды солдат переводят денежные средства, хабаровчане приносят в краевое отделение ОНФ вещи, продукты, подарки и даже квадрокоптеры. Некоторые жители специально для наших парней изготавливают мыло своими руками, дети пишут парням письма и рисуют открытки с пожеланиями поскорее вернуться домой. Помощь идет отовсюду и в самых разных вариациях, одна из семей Хабаровска подарила бойцам свою машину.
— Желаем вам вернуться всем живыми и здоровыми домой и надеемся, что эта машина поможет в этом вам, — сказал владелец машины.
Принимали автомобиль представители Народного фронта. Юрий Рошка, глава исполкома, поблагодарил хабаровчанина за такой подарок бойцам и сказал, что парни там, на передовой, действительно нуждаются в такой технике, чтобы вывозить раненых, выполнять другие боевые задачи.
— Спасибо вам большое, — сказал Юрий Рошка хабаровчанину. — Завтра мы грузимся на платформу и отправляем микроавтобус в зону СВО.
В салон автомобиля погрузили коробки, в них — гуманитарная помощь бойцам. На вопрос, почему хабаровчане отдали свою машину, семья ответила, что захотели помочь фронту.
— Был бы помоложе, сам бы туда пошел, но уже пенсионер, не молод. А ребятам надо помогать отстаивать нашу Россию, — сказал хабаровчанин.
Очередную партию мыла ручной работы отправила в зону СВО семья Карпенко из Хабаровска. Уже не впервые они варят мыло, и каждый раз оно преследует новую задумку и идею. Сейчас это фигуры амурского тигра.
— Символизирующее Дальний Восток животное выбрано неслучайно. Окрас камуфляжный, прекрасное зрение, осторожность, выдержка, точный расчет и стремительный прыжок — по сути, экипирован, как участники СВО, — сказали в ОНФ.
Вместе с кусочками мыла на передовую уходят добрые пожелания. Супруги Карпенко пожелали бойцам, чтобы зрение было острым, рука твердой, а натиск решительным, и пожелали успехов.