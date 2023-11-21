Главное
Спецоперация на Украине
10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Казанские историки предложили названия для улиц у речного порта

Были озвучены такие наименования, как «Куль урам», «Акком масты», «Идель Йорт».

Источник: Комсомольская правда

В Казани 20 ноября состоялась встреча главного архитектора города Ильсияр Тухватиллиной с общественным деятелями и застройщиками «СМУ-88». Главной темой обсуждение стал выбор наименования для 35 новых улиц, которые находятся на территории речного порта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, власти города решили узнать мнения историков, ученых, старожил Старо-Татарской слободы. Они предложили имена видных исторических деятелей, так и топонимы, бывшие в ходу у жителей Старо- и Ново-Татарских слобод. Речь идет о таких наименованиях, как «Куль урам», «Акком масты», «Идель Йорт», «Кунче», «Сафьян», «Степан баши».

В настоящее время в столице Татарстана для названия улиц используют имена лиц, внесших значительный вклад в развитие города. Таких вариантов насчитывается 63.

Напомним, в Приволжском районе Казани появится улица имени ученого-этнографа Бусыгина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
история