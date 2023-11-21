10:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Казанские историки предложили названия для улиц у речного порта
Были озвучены такие наименования, как «Куль урам», «Акком масты», «Идель Йорт».
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В Казани 20 ноября состоялась встреча главного архитектора города Ильсияр Тухватиллиной с общественным деятелями и застройщиками «СМУ-88». Главной темой обсуждение стал выбор наименования для 35 новых улиц, которые находятся на территории речного порта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, власти города решили узнать мнения историков, ученых, старожил Старо-Татарской слободы. Они предложили имена видных исторических деятелей, так и топонимы, бывшие в ходу у жителей Старо- и Ново-Татарских слобод. Речь идет о таких наименованиях, как «Куль урам», «Акком масты», «Идель Йорт», «Кунче», «Сафьян», «Степан баши».
В настоящее время в столице Татарстана для названия улиц используют имена лиц, внесших значительный вклад в развитие города. Таких вариантов насчитывается 63.
Напомним, в Приволжском районе Казани появится улица имени ученого-этнографа Бусыгина.