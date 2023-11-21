Губернатор Ростовской области рассказал о первом пассажирском маршруте по реке Дон

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает РБК.
По словам Василия Голубева, новый маршрут начнет работать с началом навигации 2024 года, осуществлять перевозки будет судно на подводных крыльях «Валдай», которое может развивать скорость до 65 км/час.
«Предполагаем, что начнем маршруты с Азова в сторону Волгодонского района по Дону», — рассказал глава региона. Голубев также рассказал, что прорабатываются и другие маршруты — из Ростова-на-Дону в Таганрог, Волгоград, Ейск и города Крыма. Но перевозки по этим маршрутам можно будет начать только после получения более вместительных и мореходных судов типа «Метеор».
«(В Ростовской области — прим. ред) …сейчас хотят заказать два морских “Метеора”, чтобы ходить по морю до Анапы и, насколько я знаю, это маршрут и до Мариуполя», — ранее отмечал Сергей Итальянцев, генеральный директор ЦКБ, предприятия-производителя судров на подводных крыльях.
Первые два судна типа «Валдай» уже прибыли в Ростовскую область. Их изготовили в Нижегородском центральном конструкторском бюро по изготовлению судов на подводных крыльях им. Алексеева. А управлять судами и эксплуатировать речные и морские маршруты из Ростова будет судоходная компания «Дон».