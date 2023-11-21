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10:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Красноярский телеведущий Максим Гуревич на суде частично признал свою вину в мошенничестве

21 ноября состоялось судебное заседание.

Источник: AP 2023

В Центральном районом суде во вторник, 21 ноября, прошло судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело телеведущего Максима Гуревича.

Напомним, что он обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным прокуратуры, обвиняемый, будучи директором ООО «Современное производство», организовал «схему» вывода бюджетных средств. В итоге Гуревич вместе со своей сообщницей присвоил себе 3,5 млн рублей.

Во время заседания обвиняемый частично признал свою вину по данному делу. «АиФ-Красноярск» уточняют, что, по словам Гуревича, большую часть денег, которую, по мнению следствия он похитил, направили на проведение организации мероприятия.

Добавим, что следующее судебное заседание пройдет 29 ноября.

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