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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

За ночь с улиц Воронежа вывезли 4,5 тысячи кубометров снега

В городе продолжают ликвидировать последствия снегопада.

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Коммунальные службы Воронежа всю ночь боролись с последствиями прошедшего накануне снегопада.

Работа не прекращалась и ночью. В темное время суток на улицах трудились более 200 единиц различной техники. За минувшую ночь с улиц города собрали и вывезли 4533 кубометров снега, а также рассыпали для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах почти 1700 тонн пескосмеси.

Концессионер занимался уборкой снега на платных парковках.

В мэрии отметили, что работа не прекратится и сегодня. Днем коммунальщики запланировали навести порядок на городских магистралях и пешеходных зонах.

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