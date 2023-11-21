10:45 (мск), источник: Комсомольская правда
За ночь с улиц Воронежа вывезли 4,5 тысячи кубометров снега
В городе продолжают ликвидировать последствия снегопада.
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Коммунальные службы Воронежа всю ночь боролись с последствиями прошедшего накануне снегопада.
Работа не прекращалась и ночью. В темное время суток на улицах трудились более 200 единиц различной техники. За минувшую ночь с улиц города собрали и вывезли 4533 кубометров снега, а также рассыпали для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах почти 1700 тонн пескосмеси.
Концессионер занимался уборкой снега на платных парковках.
В мэрии отметили, что работа не прекратится и сегодня. Днем коммунальщики запланировали навести порядок на городских магистралях и пешеходных зонах.